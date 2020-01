Spor Bakanı Kasapoğlu: İnadına daha çok çalışacağız

Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı, dün sona erdi. 13 Ocak’ta başlayan çalıştayın son gününde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kapanış konuşmasını gerçekleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, “Aile ortamında nasıl olması gerekiyorsa biz de ona yakışır şekilde son güne geldik” diyerek başlayan Kasapoğlu şunları söyledi:

“Başlamak, bitirmek ve süreci devam ettirmek önemli. Sizler gibi yol arkadaşı herkese nasip olmaz. Bu vesileyle bu güzel tabloda emeğe, alın teri döken tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız 2019 yılını tüm yönleriyle; bununla birlikte son 18 yılı halkımıza, milletimize güzel bir sunumla aktardı. Burada gördük ki ülkemizin her alanda; sanayisiyle, ekonomisiyle, ulaşımıyla, sağlığıyla, turizmiyle, sporuyla şahlanışını tekrar görmüş olduk.”

‘Yeni devrimlere yürüyeceğiz’

“Bizler de inşallah sonraki süreçte yeni devrimlere yeni şahlanışlara birlikte yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz. Bu 5 günlük çalıştayda gördüğümüz heyecan, karşılaştığımız güzel birliktelik, kardeşlik, dostluk tablosu, inanç bunu gösteriyor. Bu manada bu önemli program umutlarımızı tazelediği gibi yolumuzun ne kadar anlamlı olduğunu bu önemli yolda büyük hedeflere birlikte ulaşma noktasındaki inancın, azmin, kararlılığın da ne kadar diri olduğunu bizlere gösterdi. Bu toplantıda sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi, meselelerimizi enine boyuna tartışacağımızı, kimsenin eteğinde taş bırakmamasını söyledik.

‘Tüm branşları masaya yatırdık’

Dolu dolu geçen, enine boyuna, derinlemesine tartışmaların, konuşmaların, fikir alışverişlerinin yer aldığı tüm oturumlar çok bereketli, verimli geçti, çok faydalı keyifli programlar gerçekleştirdik. Sporun tüm yönlerini enine boyuna tartıştık, tüm federasyonları sadece birkaç popüler branş değil, tüm konuları konuştuk. Futboluyla, hentboluyla, voleyboluyla, satrancıyla, cimnastiğiyle herkesin konusunu masaya yatırdık. Şunu da belirttik; bu çalıştay toplandık bitti değil, bir başlangıç olacak. Neyin başlangıcı olacak; yeni atılımların, yeni gelişmelerin, yeni bir takım açılımların başlangıcı olacak. Söz verdiğimiz gibi bu çalıştayın çıktılarıyla, inşallah ben önümüzdeki hafta tüm moderatörlerle bir araya geleceğim. Oturumların sonuçlarını konuşacağız, tartışacağız ve önümüzdeki süreçte halkımızla kamuoyumuzla sonuçları paylaşacağız.

Bakan Kasapoğlu, çalıştayın son gününde katılımcılarla birlikte basın mensuplarına poz verdi.

‘Hedef koymak gerekiyor’

“Özellikle gençlerimizi her alanda güçlü yarınlara birlikte taşımalıyız. Bunun için her daim daha fazla çalışmak, her gün daha yukarılara çıta, hedef koymak gerekiyor. Elbette bazen önümüze engeller çıkacak, moralimizi bozan gelişmeler olacak. Ama bizler hiçbir zaman azmimizi, motivasyonumuzu azaltmayacağız. İnadına daha çok çalışacağız, daha güçlü olacağız. Birliğimizi, beraberliğimizi inadına daha sıkı tutacağız.”

‘Çıtamız daha yukarıda olacak’

“İnanıyorum ki meclisimizin gündeminde olan ‘Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası’ ile bizlerin de destekleriyle meclisimiz tarafından gündeme alınacaktır. Budan sonraki süreçte sistem anlayışıyla, profesyonellik anlayışıyla, gerek kulüplerde, gerek federasyonlarda hesap verebilir, şeffaf, liyakat bazlı bir yönetim anlayışıyla bu çıtayı daha yükseklere taşıyacağız. Herkesin bu konuda elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum.”