Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Gençlere yol gösterebilmek çok önemli'

Elemeler tamamlanırken, finallerin Kasım ayında Ankara’da yapılacağı belirtildi. Türkiye’nin 81 ilinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezlerine üye olan gençler yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Gençlerimiz hem bilgili ve donanımlı yetişsinler, hem de zengin ve derinlikli bir bakış açısına sahip olsunlar istiyoruz. Genç nesillerde sanat ve kariyer kavramını pekiştirmek; bir meslek olarak sanatı tercih etmeyi düşünen ve bu konuda kaygıları, endişeleri olan sanatçı adaylarına yol gösterebilmek bizim için son derece önemli. Gençlerimizin yolunu açmaya, onların geleceklerini aydınlatmaya devam ediyoruz.”