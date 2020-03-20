Spor Bakanı Kasapoğlu: Daha güçlü olacağız

Başkent’te gerçekleşen dev zirvede erteleme kararı çıktı. 4 federasyonla yapılan toplantının ardından alınan kararı Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu açıkladı. Bakan, “Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş, uluslararası organizasyonlar ertelenmiş, etkinlikler iptal edilmiştir. Biz de ilgili kurumlarımızın tamamıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, alacağımız önlemleri sürekli güncelliyor ve hızlı bir şekilde uygulamalar ortaya koymaya azami özen gösteriyoruz. Birçok ülke vaka sayıları binlerle, ölü sayısı onlarca hatta yüzlerce olduğunda dahi bırakın liglerin tatil edilmesini, seyircili oynatmaya devam etmişlerdi. Oysa biz liglerin seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Salgının mevcut durumu ve günün koşulları dikkate alınarak, bu tebdirlerde bir güncelleme söz konusu oldu” diye konuştu.

‘Sağlık durumları takip edilecek’

Liglerin ertelendiğini belirten Kasapoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı’nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir. Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, bütün branşlarda bir irtifa kaybı değil; yenilenme, toparlanma için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Türk sporunu yarınlarda çok daha güçlü kılmak en önemli hedefimizdir. Zorunlu nedenler dışında sporcular yurt dışına gönderilmeyecek yurtdışından gelenler ise 14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak. Kulüpler tarafından sporcu, antrenör ve çalışanlarının sağlık durumları hassasiyetle takip edilecek” şeklinde konuştu.

Özdemir: ‘Taraftarla döneceğiz’

Erteleme kararı sonrası söz alan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Bakanımızın da daveti üzerine çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bazı kararlar aldık. Bakanımız’ın da söylediği gibi liglerimizi erteledik. Yapacağımız çalışmalar sonucunda tarih belirlenecek. Süper Lig, 1. Lig ve alt liglerin birlikleriyle çalışmalar yaparak taraftarlı maçlarla dönmek istiyoruz. Takvimi ülkemizin de olumlu gidişiyle belirleyerek en kısa sürede herkese açıklayacağız. Bunun için bir çalışma grubu kurduk. Niyetimiz maçları 27 Haziran’a kadar seyircili bir şekilde tamamlamak” dedi.

Sepil: 'Tek ses halinde devam'

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise şunları söyledi: “Bugün yaptığımız bu toplantıda alınan karar bizim kulüpler olarak desteklediğimiz bir karar. Maçlarda bulunması gereken herkes açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Yapılan toplantıda herkesin ortak fikirde olduğunu gördük. Genellikle aynı duyguları paylaştık. Burada iş bitmiyor. Hızlı bir şekilde futbol konusunda çalışma yaparak bu süreci nasıl yürüteceğimizi konuşacağız. Kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağım ve süreci konuşacağız. Tüm ayrıntıları TFF ile tek bir ses haline getireceğiz.”

Türkoğlu: Mutlu olduk

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, erteleme kararının ardından açıklamalarda bulundu. “Maçların erteleniyor olduğunu duymak, bizi gerçekten mutlu etti” diyen Türkoğlu, “Sağlık dediğimiz süreçte, devlet olarak tüm adımların atılmış olması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

Üstündağ: 'En büyük zararı biz gördük ama...’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Kulüplerimizle planlı, programlı ve birlikte hareket edeceğiz. Bunu en kısa sürede atlatacağız. Bu konuda belki de en büyük zararı gören federasyon biziz ama üstesinden hep beraber geleceğiz” sözlerini sarf etti.