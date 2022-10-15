Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile futbolcular katıldı.

'Ruhunuzu ortaya koydunuz'

Bakan Kasapoğlu yaptığı konuşmada, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattığını dile getirerek, "Dünya kupası, bu işin zirvesi. Burada inanmışlığı görüyorum. Tüm ekibimize gönülden teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Türk milletinin Ampute Futbol Milli Takımı'na her zaman inandığına vurgu yapan Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Halkımızın ilgisi her daim güç veren bir unsur. Aziz milletimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim sporu bizzat takip eden yönü ve liderliği ampute futbolunda da çok ciddi bir başarıyı getiriyor. Buradaki herkes diğer branşlar için önemli bir örnek ve model. Bu şampiyonluk tesadüf değil. İnandınız ve ruhunuzu ortaya koydunuz. İnancın, birlik ve beraberliğin karşısında hiçbir engelin olamayacağını tüm dünyaya haykırdınız. İnanıyorum ki bu başarılar artarak devam edecek. Yeni hedefler koyan bir anlayışla yola devam edeceğiz."

'Zirvede kaldığımız için mutluyuz'

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen: Şampiyon olmak büyük bir gurur ve onur. Her anlamda tüm şampiyonalar içinde en zirvesi bu oldu. Çok büyük tebrikler aldık" derken Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ise, "Dünya kupasına giden yolda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Zirvede kaldığımız için çok mutluyuz. Gazi arkadaşlarımızı da ziyaret ettik. Bir saatliğine de olsa her şey unutuldu. Herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.