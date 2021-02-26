Gençlik ve Spor Yatırımları Programı’na katılan Bakan Kasapoğlu, nerede olursa olsun yüzme öğrenmek isteyip de bu imkana ulaşamayan kimsenin kalmayacağını belirterek, "Tesislerimiz, havuzlarımız 7/24 Ağrılılar’ın hizmetinde olacak. İnşallah Doğubayazıt ve Patnos’ta yeni havuzlar inşa edeceğiz. Bunları da inşallah 7 ay içerisinde, tamamlayacağız. Kış şartlarından dolayı halı sahalarımızı her ilçede arttırıyoruz ve sizler için kapalı inşa edeceğiz. Yanlarında basketbol ve voleybol alanlarımız olacak. Sizler için, okuma salonları, çalışma mekanları, kafeteryaları bulunan Gençlik Merkezi olmayan ilçemiz de kalmayacak" dedi



