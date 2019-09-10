Spor Bakan Yardımcısı Paydaş’tan tesisleri tamamlayın talimatı

Melekbaba Gençlik Merkezi, Beydağı Gençlik Merkezi, Tam Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı, Çok Amaçlı Spor Salonu ve diğer tesisler de de incelemelerde bulunan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş daha sonra Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan’dan brifing aldı.

Baydaş’ın henüz tamamlanmayan spor tesislerinin bitirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı ve ödeneğin çıkarılacağı paylaştığı öğrenildi.

Paydaş’ın özellikle yapımı ağır giden olimpik havuzun inşasının tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdiği belirtildi.

İHA