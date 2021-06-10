Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımında idman

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim sporcularının, 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımı sırasında yaptığı antrenmanda ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı taekwondo, wushu ve eskrim sporcuları, 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda gün batımında antrenman yaptı. Doğanın eşsiz güzelliği ile hünerlerini birleştiren sporcular, unutulmaz bir ortamda idman yapmanın keyfini yaşadı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, doğada spor yapmanın moral ve özgüven açısından büyük faydalar sağladığını belirterek, örnek çalışma isteği ve azimlerinden ötürü sporcuları tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)