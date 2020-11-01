Spezia - Juventus maç sonucu: 1 - 4

Juventus, 6.hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı deplasmanda 4-1 yendi. Koronavirüsü atlatan Cristiano Ronaldo, maça 56.dakikada dahil olurken iki gol atmayı başardı. Portekizli yıldızın ligde oynamadığı son iki maçı Juventus kazanamamıştı. Ronaldo adeta futbola olan açlığını Spezia maçında bir nebze olsun dindirmiş oldu

01 Kasım 2020, Pazar 18:51 Son Güncelleme:
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Spezia - Juventus maç sonucu: 1 - 4

Juventus, Serie A'nın 6.hafta maçında ligin yeni ekiplerinden Spezia'yı deplasmanda 4-1 yendi. Koronavirüsü atlatan Cristiano Ronaldo, maça 56.dakikada dahil oldu. Portekizli oyuncu girdikten üç dakika sonra gol atmayı başardı. Mücadeleyi iki golle tamamlayan Portekizli yıldız, adeta futbola olan açlığını Spezia maçında bir nebze olsun dindirmiş oldu. Juventus adına diğer golleri Morata ve Rabiot kaydetti

Cristiano Ronaldo'nun ligde oynamadığı son iki maçı kazanamayan hafta içi de Barcelona'ya kaybeden Juventus, Spezia maçını kazandı ve puanını 9'a yükseltti

Milli oyuncu Merih Demiral ise maçta 90 dakika forma giydi


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