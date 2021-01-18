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Spartak Moskova'dan Mesut Özil tweet'i

Rusya'nın köklü kulüplerinden Spartak Moskova da Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine kayıtsız kalmadı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 00:17 Son Güncelleme:
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Spartak Moskova'dan Mesut Özil tweet'i

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasının neredeyse kesinleşmesinin ardından Rus kulüplerinden Spartak Moskova da İngilizce hesabından attığı tweet'le bu transferi heyecanla karşıladığını duyurdu.

Rus ekibinin hesabından atılan tweet'te şu ifadeler yer aldı:

Neslimizin en büyük oyun kurucularından biri müthiş taraftarları olan büyük bir kulübe katılıyor. Onu Fenerbahçe'de izlemek gerçekten heyecan verici olacak!



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