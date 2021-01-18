Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi tüm dünyada ses getirmeye devam ediyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmasının neredeyse kesinleşmesinin ardından Rus kulüplerinden Spartak Moskova da İngilizce hesabından attığı tweet'le bu transferi heyecanla karşıladığını duyurdu.

Rus ekibinin hesabından atılan tweet'te şu ifadeler yer aldı:

Neslimizin en büyük oyun kurucularından biri müthiş taraftarları olan büyük bir kulübe katılıyor. Onu Fenerbahçe'de izlemek gerçekten heyecan verici olacak!









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