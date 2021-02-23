Spartak Moskova takımı Rusya liginde mücadele eden bir futbol takımıdır. Aynı zamanda Rusya'nın başkenti olan Moskova takımlarından biridir. Spartak Moskova takımı 1922 yılında kurulmuştur. Kulüp renklerini kırmızı ve beyaz olarak belirlemiştir. Rusya takımları arasında en çok başarı gösteren takımdır. Avrupa'da yapılan en büyük turnuvalarda yarı final aşamasına kadar yükselmiştir. Spartak Moskova takımının sahibi olan iş adamı Leonid Fedun, stadyum için büyük bir finansman destek sağlamıştır. Rusya'nın en başarılı kulüpleri arasında bulunan Spartak Moskova, 2014 yılına kadar stadyumu olmadan mücadele etmiştir. Rusya takımı tarihinde 9 kere şampiyonluk yaşamıştır.

Spartak Moskova Stadı'nın adı nedir?

Rusya temsilcilerinden birisi olan Spartak Moskova takımı, maçlarını Otkrytie Arena stadyumunda oynuyor. Spartak Moskova takımının 2014 yılına kadar kendi stadı bulunmuyordu. Dynamo ve Olympic takımlarının stadyumunu kullanarak maçlarını oynamıştır. 2014 yapılan çalışmalarla stadının inşası bitirilmiş ve bu stadyum Spartak Moskova tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

Spartak Moskova Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Rusya liginin başarılı kulübü Spartak Moskova takımının maçlarını oynadığı Otkrytie Arena stadyumunun kapasitesi 45.360 kişiliktir. 54 adet loca bulunan bir stadyumdur. Zeminde doğal cim kullanımı tercih edilmiştir.

Spartak Moskova takımı, 2014 yılında inşası tamamlanan Otkrytie Arena stadyumunda maçlarını oynuyor. Otkrytie Arena stadyumu Rusya'nın Tuşino şehrinde yer alıyor. Aynı zamanda Rusya milli futbol takımı tüm maçlarında bu stadyumu tercih ediyor. Otkrytie Arena stadyumu, 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapmıştır.