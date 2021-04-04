Spartak Moskova Ozan Tufan transferini yalanladı

Fenerbahçe 'nin milli futbolcusu Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili Rus kulübü Spartak Moskova'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Spartak Moskova Halkla İlişkiler Departmanı Direktörü Anton Fetisov, Rus basını Sport24'e verdiği röportajda Ozan Tufan ile ilgilendikleri yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Avrupa devleri peşinde

Ocak ayı transfer döneminde adı sık sık Spartak Moskova ile anılan Ozan Tufan için Rus ekibinin 32 milyon euro teklif etmeyi planladığı iddia edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu, Liverpool, Everton ve Crystal Palace gibi İngiltere Premier Lig ekiplerinin gündeminde yer alıyor.





İlgili Haberler Orkun Kökçü de koronavirüse yakalandı





İlgili Haberler Galatasaray düşüşün önüne geçemedi



