Spartak Moskova - Leicester City maç sonucu: 3-4

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta mücadelelerinde deplasmanda Spartak Moskova'ya konuk olan Leicester City, adeta gol düellosuna sahne olan maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 4-3'lük skor ile 3 puanı kazanan ekip oldu.

11. dakikada Sobolev ile öne geçen ev sahibi ekip 44. dakikada Jordan Larsson ile farkı 2'ye çıkardı. ilk yarının son anlarında ise Leicester City'de Patson Daka sahneye çıktı ve farkı 1'e indirdi. İlk yarı Spartak Moskova'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Patson Daka fırtınası

Maçın 2. yarısında ise Patson Daka adeta fırtına gibi esti. 23 yaşındaki santrafor 48. dakika, 54. dakika ve 78. dakikada ağları sarsarak takımını 4-2 öne geçirdi. Spartak Moskova 86. dakikada farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan 4-3'lük mağlubiyet ile ayrıldı.

Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi

Leicester City'de oynayan Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City Avrupa Ligi'nde bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu ve puanını 4'e çıkardı. Spartak Moskova ise 3 paunda kaldı.







