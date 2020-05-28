Sparta Prag yenildi, Semih Kaya oynamadı

Çekya Ligi 25.hafta maçında Sparta Prag sahasında Viktoria Plzen takımına 2-1 kaybetti. Bu sezon kötü bir performans sergileyen Sparta Prag, bu sonuçla 9.sırada kalırken Semih Kaya maç kadrosunda yer almadı. Semih Kaya'nın Galatasaray 'a döneceği yönünde haberler çıkmaya devam ediyor.

Viktoria Plzen ise puanını 53 yaptı ve 2.sıradaki yerini korudu



