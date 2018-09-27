Temsilcimiz FACEIT Major‘da yaşadığı sorunlar sebebiyle pek başarılı olamamıştı. O organizasyonun ardından ECS Challanger Cup için elemelere katılan ekip, elemeleri başarıyla geçerek turnuvada yer almaya hak kazandı.

Space Soldiers ekibi ECS Challanger Cup kapsamında ilk olarak OpTic ile karşılaşacak. BO3 formatında gerçekleşecek olan bu maç bugün Türkiye saatiyle 19:00’da gerçekleşecek. Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde turnuvaya üst kademeden yarı final oynayarak devam edecek. Eğer kaybederse alt kademeye düşecek ve orada şansını devam ettirecek.

Bu iki takım daha önce 27 Haziran tarihinde Dreamhack Masters Stockholm kapalı elemelerinde karşılaştı. Bu karşılaşmada galip gelen taraf 2-1’lik skor ile OpTic olmuştu. OpTic takımı temsilcimizi Mirage‘de 16-14, Nuke‘de ise 16-13 yendi. Kazandığımız bir maçı Dust2 haritasında 19-17’lik skorla aldık.

Bundan bir önceki maçımız 3 Haziran tarihinde gerçekleşti. Dreamhack Open Austin‘de rakibimizi 2-1 yenmiştik. İlk maçı Mirage haritasında 16-7’lik skorla kaybetmiş olsak bile daha sonra Inferno (16-9) ve Train (16-10) haritalarında galip geldik.

ECS Challanger Cup kapsamında yapılacak tüm maçlar:Space Soldiers ECS Challenger Cup’taki ilk maçına çıkıyor

Space Soldiers ECS Season 6 Europe Challanger Cup’taki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Temsilcimiz elemelerin çeyrek finalinde aeM‘i 2-0, ardından yarı finalde Invizy‘i 2-1 yenerek bu turnuvada yer almaya hak kazandı.

Temsilcimiz FACEIT Major‘da yaşadığı sorunlar sebebiyle pek başarılı olamamıştı. O organizasyonun ardından ECS Challanger Cup için elemelere katılan ekip, elemeleri başarıyla geçerek turnuvada yer almaya hak kazandı.

Space Soldiers ekibi ECS Challanger Cup kapsamında ilk olarak OpTic ile karşılaşacak. BO3 formatında gerçekleşecek olan bu maç bugün Türkiye saatiyle 19:00’da gerçekleşecek. Temsilcimiz bu maçı kazandığı takdirde turnuvaya üst kademeden yarı final oynayarak devam edecek. Eğer kaybederse alt kademeye düşecek ve orada şansını devam ettirecek.

Bu iki takım daha önce 27 Haziran tarihinde Dreamhack Masters Stockholm kapalı elemelerinde karşılaştı. Bu karşılaşmada galip gelen taraf 2-1’lik skor ile OpTic olmuştu. OpTic takımı temsilcimizi Mirage‘de 16-14, Nuke‘de ise 16-13 yendi. Kazandığımız bir maçı Dust2 haritasında 19-17’lik skorla aldık.

Bundan bir önceki maçımız 3 Haziran tarihinde gerçekleşti. Dreamhack Open Austin‘de rakibimizi 2-1 yenmiştik. İlk maçı Mirage haritasında 16-7’lik skorla kaybetmiş olsak bile daha sonra Inferno (16-9) ve Train (16-10) haritalarında galip geldik.

ECS Challanger Cup kapsamında yapılacak tüm maçlar:

19:00 – Gambit vs. HAVU

19:00 – HellRaisers vs. LDLC

19:00 – North vs. Epsilon

19:00 – Space Soldiers vs. OpTic

Kaynak: Playerbros