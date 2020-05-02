Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları için son dakika açıklaması geldi. Bakan Selçuk sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu, ''Haziran ayında yapılacak "Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları" tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum.'' açıklamasını yaptı. Adaylar başvurularını tamamen elektronik ortam üzerinden tamamlayabilecek.

Ön başvurular 1 ila 12 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavlar 6 ila 25 Temmuz tarihleri arasında olacak.

Atama tercihleri de 31 Ağustos ila 4 Eylül arasında alınacak. Sonuçlar ise 8 Eylül'de açıklanacak.

Öğretmen adayları https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden E-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabilecek. Adaylar başvuracağı alanı, mezuniyet bilgilerini ve formasyon eğitimlerinin olup olmadığı bilgisini sisteme girecek.

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Evet" ise izlenecek adımlar şu şekilde:

2020 Ocak Sözlemeli Öğretmenliğe Başvuru ve atama Duyurusu kapsamında yapmış olduğnuz başvurudaki aynı mezuniyetle ve aynı alana mı başvurmak istiyorsunuz? Yanıt Evet ise;

"https://ilkatama.meb.gov.tr" adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.

"Alan, mezuniyet,formasyon eğitim durumunuzu Ocak 2020 ataması kapsamındaki verilerinizle sistem tarafından karşılaştırılır." Bilgiler uyuşuyor mu? Yanıt Evet ise;

Sisteme resminizi yükleyin. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu kaydedin. (Onay işlemi otomatik olarak yapılacaktır.)

Başvuru Formunuzu cihazınıza çıktısını alarak muhafaza edin.



