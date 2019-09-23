‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, sosyal medyada, havalimanında kendisini az sayıda kişinin karşılaması üzerine yapılan tartışma hakkında açıklamada bulundu.

Kayaalp: Öncelikle önemli olan ülkemi en iyi şekilde temsil edebilmek, şanlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı’mızı söyletebilmek ve bu başarımla da halkımızı gururlandırmak. Tabii ki biz de binlerce kişi tarafından karşılanmayı isterdik ama saydığım diğer etmenler hepsinden önce geliyor. Beni sevdiklerim her zamanki gibi havaalanında karşılamaya devam ediyor. Kısacası söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.”