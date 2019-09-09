Soyunma odasında kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra’yı 1-0 yenen A Milli Takımımız’ın, Beşiktaş Park’ta oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

90 dakika boyunca mücadeleyi heyecanlı gözlerle izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dakikalarda gelen Ozan Tufan’ın galibiyeti getiren golü sonrası büyük bir sevinç yaşamıştı. Mücadelenin ardından soluğu soyunma odasında alan Erdoğan’a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

Başarılar diledi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcularla tek tek tokalaştı ve galibiyetten dolayı kutlarken Milli Takıma Euro 2020 finalleri yolunda başarı dileğinde bulundu. Moldova karşılaşmasında da Ay-Yıldızlılar’dan galibiyet beklediğini dile getirdiği öğrenilen Erdoğan’ın, zaferi getiren Ozan’ı özel olarak tebrik etmesi de dikkatlerden kaçmadı.