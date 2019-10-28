Soyunma odasında büyük coşku

Beşiktaşlı futbolcular ve teknik ekibin, soyunma odasında yaşadıkları büyük coşkunun görüntüleri, kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Görüntüde, futbolcuların çocukları da yer aldı.

Oyuncular primi kaptı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önceki gün futbolcular ile yaptığı toplantıda Galatasaray derbisinde alınacak olası bir galibiyette prim dağıtılacağını açıklamıştı. Zorlu mücadele öncesinde oyuncuların alacaklarını ödeyen Çebi, prim miktarını 30 bin TL olarak belirlemişti. Kara Kartal’ın, Sarı- Kırmızılılar’ı 1-0’lık skorla devirmesinin ardından her bir futbolcu için 30 bin TL prim verileceği bildirildi.