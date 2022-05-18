Soykan Başar: Hemen toparlanıp Sırbistan maçına hazırlanacağız

U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 2-0 mağlup olan U17 Milli Takımı'nda teknik direktör Soykan Başar, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu. Beklenmedik bir sonuç aldıklarını belirten Başar, "Bizim için üzücü bir skor oldu. Beklenmedik bir sonuç. Daha farklı düşünüyorduk. Daha güçlü bir oyun oynamayı düşünüyorduk en azından. Çünkü bizim alışık olmadığımız bir oyun sahaya yansıdı. Biz çok pozisyona giren bir takımız. Orta sahada 2. bölgeden 3. bölgeye geçişi yapacak pas yollarımız da net değildi. Dolayısıyla hücum anlamında üretken olamadık. Sonuçtan öte oyun bizim için üzücüydü." dedi.

İki gün sonra oynanacak Sırbistan maçı ile ilgili de değerlendirme yapan Başar, "Hemen toparlanıp Sırbistan maçına hazırlanacağız. Sonuçta bir turnuva oynuyoruz. Kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz fakat çok iyi bitirmek istiyoruz. Bizim takımımız hemen reaksiyon veren bir takım. Geri düştüğü zaman da toparlanabilen bir takım. Gerek maçta gerekse turnuvanın devamında çabuk toparlanan bir yapıya sahip olduğumuzu göstereceğiz. Sırbistan maçında hedefimiz yine 3 puan olacak." dedi.







