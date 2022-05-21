U17 Avrupa Şampiyonası Finalleri C Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan'a 2-1 mağlup olan U17 Milli Takımı'nda teknik direktör Soykan Başar, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulundu.

Çok basit goller yediklerini aktaran Başar, "Turnuvaya kötü başladık. İlk maç özellikle oyun anlamında istediklerimiz olmadı. İkinci maçta skor anlamında istediğimiz olmadı diyelim. Oyunun geneli itibarına baktığımız zaman üstün taraf bizdik. Onların yarı alanında oynadık hemen hemen bütün oyunu. Maç boyunca doksan dakikaya yaydığınız zaman büyük bir bölümü onların birinci bölgesinde oynadık. İki tane çok basit gol yedik. Yediğimiz goller gerçekten çok basit gollerdi. Kendi bireysel hatalarımızdan kaynaklanan goller yedik. Ama genel oyunun üstünlüğü bizdeydi. Baktığınız zaman bölüm bölüm iyi işler yaptık. Hücum anlamında geçiş anlamında, rakibi iyi analiz ettik. Yapacakları şeyleri biliyorduk. Uzun oynayıp orada pozisyon yakalamaya çalışıyorlardı" dedi.

"Emekler bu kadar kolay çalınmamalı"

Başar, hakem performansı için de şöyle konuştu: "Bizim için maçın başka bir üzücü tarafı ise hakemin performansıydı. Çünkü uzun seneler emek veriyorsunuz, bu emekler bu kadar kolay çalınmamalı diye düşünüyorum; hem çaldığı hem çalmadığı düdükler bakımından. Defalarca izledik, kaleciye hiç dokunulmamış oyuncularımız tarafından. Elinden kaçırmış ve önüne düşmüş, oyuncumuz tamamlamış. Bir penaltı pozisyonu var net. Sol eliyle topu önüne doğru düzeltiyor rakip oyuncu. Onu da vermedi. Yani emeğin bu kadar kolay zayi edilmesi gerçekten çok üzücü. Oyuncular da aynı kanıda. Yanıma geldiler 'gerçekten dokunmadık, hiçbir şey yapmadık' dediler. Turnuva genelinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın olmayışları bizi çok etkiledi. Eleme Tur'unda ve Elit Tur'daki performanslarını aradık. Burada oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yolları çok uzun. Futbol hayatlarında bu turnuva onlar için bir tecrübe olarak kalacak. Daha birçok turnuvada mücadele edip Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil etmeye devam edecekler."







