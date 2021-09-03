Soyer, sporcularla bir araya geldi

İZMİR, (DHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin spor kulübü bünyesinde su sporları branşlarında mücadele eden ve madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Sporcuları ve onlara destek veren ailelerini kutlayan Başkan Soyer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, torunları olarak bu memleketi daha ileriye getirecek olan işte sizlersiniz" dedi.

Soyer'in 2020-2021 sezonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde su sporları branşında mücadele eden ve madalya kazanan sporcularla Celal Atik Spor Salonu'nda bir araya geldiği organizasyona belediye ve kulübün yöneticileri de katıldı. Takımların aldığı başarılarla gururlandıklarını söyleyen Başkan Soyer, "İzmir bir deniz şehri. Buna rağmen su sporları konusunda çok geride kalmış bir şehirdi. Doğrusu bundan bir parça da utanç duyuyorduk. İçimize sindiremiyor, normal görmüyorduk. Bu alana daha çok yüklenmemiz gerektiğine karar verdik. Göreceksiniz, kısa süre sonra bunların çok daha fazlasını İzmir'de hayata geçiriyor olacağız. Başarılarınızla iftihar ediyorum ama beni ilgilendiren bir başka şey daha var. Burada bulunan her biriniz, birbirinizle kurduğunuz ilişkilerle bir yandan ekip ruhunu, birlikte çalışma kültürünü, beraber üretip çalışmayı öğreniyorsunuz. Sağlıklı gençler, insanlar haline geliyorsunuz. Rekabet etmenin de tadını alıyorsunuz. İnanıyorum ki Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları, torunları olarak bu memleketi daha ileriye getirecek olan işte sizlersiniz" dedi.

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