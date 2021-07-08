Southgate 25 yıl önce İngiltere'yi finalden etmişti, Euro 2020'de finale taşıdı
Gareth Southgate, futbolculuk kariyerinin en zor anını Euro 96'da yaşamıştı. İngiltere'nin ev sahibi olduğu ve büyük bir favori olarak gösterildiği Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya karşısında penaltı kaçıran Southgate takımını bir bakıma finalden etmişti. 25 yıl sonra ise bir nevi borcunu Euro 2020'de ödedi
Gareth Southgate, futbolculuk kariyerinde yaklaşık 9 yıl İngiltere A Milli Takımı forması giymişti. Deneyimli savunma oyuncusu kariyerinin belki de en zor anını Euro 96'da yaşamıştı.
İngiltere'nin ev sahibi olduğu ve büyük bir favori olarak gösterildiği Avrupa Şampiyonası'nda Southgate'in yarı finalde kaçırdığı penaltı uzun süre unutulmamıştı. Uzatmaları ve normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılar 5-5 eşitlikle geçerken 6. penaltılarda Almanya golü Möller ile bulmuş, Southgate ise kaçırmıştı. Southgate bir bakıma İngiltere'yi finalden etmişti.
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25 yıl sonra borcunu ödedi
Futbolculuk kariyerinden sonra teknik adam olarak görev yapan Gareth Southgate, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkardığı takımını Euro 2020'de ise finale taşıdı. Southgate böylece 25 yıl sonra bir nevi borcunu ödemiş oldu.
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Final Wembley'de
İngiltere tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kalırken final maçı tıpkı Euro 96'da olduğu gibi Wembley'de oynanacak.
Tolga Kuru / Fanatik.com.tr