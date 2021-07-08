Gareth Southgate, futbolculuk kariyerinde yaklaşık 9 yıl İngiltere A Milli Takımı forması giymişti. Deneyimli savunma oyuncusu kariyerinin belki de en zor anını Euro 96'da yaşamıştı.

İngiltere'nin ev sahibi olduğu ve büyük bir favori olarak gösterildiği Avrupa Şampiyonası'nda Southgate'in yarı finalde kaçırdığı penaltı uzun süre unutulmamıştı. Uzatmaları ve normal süresi 1-1 biten maçta seri penaltılar 5-5 eşitlikle geçerken 6. penaltılarda Almanya golü Möller ile bulmuş, Southgate ise kaçırmıştı. Southgate bir bakıma İngiltere'yi finalden etmişti.

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25 yıl sonra borcunu ödedi

Futbolculuk kariyerinden sonra teknik adam olarak görev yapan Gareth Southgate, 2018 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkardığı takımını Euro 2020'de ise finale taşıdı. Southgate böylece 25 yıl sonra bir nevi borcunu ödemiş oldu.









Final Wembley'de

İngiltere tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda finale kalırken final maçı tıpkı Euro 96'da olduğu gibi Wembley'de oynanacak.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr