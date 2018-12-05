İngiltere Premier Ligi'nde küme düşme hattında bulunan Southampton, Manchester United'la evlerinde berabere kaldıkları maçın ardından menajer Mark Hughes'ün görevine son vermişti.
Kulüp, bugün yaptığı resmi açıklamayla Hughes'ten boşalan teknik direktörlük görevine Avusturyalı Ralph Hasenhüttl'ı getirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada 51 yaşındaki teknik adamla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
"Avusturyalı Jurgen Klopp" lakabıyla da bilinen Hassenhütl, son olarak Alman ekibi RB Leipzig'i çalıştırmış, geçtiğimiz yılın mayıs ayında görevinden ayrılmıştı.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler