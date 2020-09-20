Southampton - Tottenham maç sonucu: 2-5

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Southampton deplasmanında gücünü gösterdi ve 5-2'lik bir galibiyete imza attı. Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung Min-Son, attığı 4 golle müthiş bir performansa imza atarken, İngiliz devinin ileri uçtaki en önemli silahı Harry Kane de, Son'un 4 golündeki tüm asistleri yaptı, üstüne 1 de gol atarak karşılaşmayı 4 asist-1 golle tamamladı! Ev sahibi Southampton'ın gollerini ise Danny Ings kaydetti. 2. hafta sonunda 3 puana ulaşan Tottenham bu galibiyetle moral depolarken, Southampton ise 0 puanda kaldı.