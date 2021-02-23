İngiltere'de Londra'nın dışında ve güney bölgesinde yer alan bir stat olan St Mary's Stadyumu, Souhtampton'ın stadının adıdır. Stadyum Southampton şehrinde yer almaktadır. Bu futbol stadyumunda Southampton dışında maçlarını oynayan bir takım bulunmamaktadır.

Southampton Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Çim bir zemine sahip olan ve 102 metreye 68 metre uzunluğunda olan stadyumun seyirci kapasitesi 32.689 kişidir. Söz konusu kapasitesinin tamamı koltukludur. Aynı zamanda yapılan incelemeler sonrası stadyuma UEFA tarafından 4 yıldız verilmiştir. Stadyum, yaklaşık olarak 32 milyon sterline mal olmuştur.

Southampton tüm maçlarını, 2000 yılında temeli atılmış ve 2001 yılının Ağustos ayında da açılışı yapılmış olan St Mary's Stadyumu'nda oynamaktadır. İngiltere'de futbolun ne kadar yaygın olduğu ve ne kadar çok sevildiği düşünülürse, yüksek seyirci kapasitesine sahip Southampton St Mary's Stadyumu da, tamamen dolmakta ve stat doluyken ortaya çok güzel görüntüler çıkmaktadır.

Southampton'ın St Mary's Stadyumu yapılmadan önce, takım maçlarını The Dell Stadyumu'nda oynuyordu. Aynı zamanda Southampton St Mary's Stadyumunda futbol oynadığı yıllarda, kulüp tarihi açısından çok önemli bir başarıya imza atamamıştır. Bu durum taraftalar arasında da konuşulmaktadır.

Futbol tarihine adını yazdıran çok önemli bazı futbolcular, Southampton forması ile bu stadyumda futbol oynamışlardır. Bu oyunlardan bazıları şunlardır: Alan Shearer, Theo Walcott, Wayne Bridge, Alex Oxlade Chamberlain, Gareth Bale.