Southampton - Manchester United maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Manchester United'ın kötü gidişi Southampton deplasmanında da sürdü.

Ev sahibi Southampton, 13'te Stuart Armstrong ve 20'de Cedric Soares'in frikikten attığı muhteşem golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Yediği 2 golün şokunu çabuk atlatan United, 33'üncü dakikada Romelu Lukaku'yla farkı 1'e indirirken dakikalar 39'u gösterdiğinde de Ander Herrera'nın attığı şık golle skoru eşitledi: 2-2

İlk yarı bu sonuçla sona erirken ikinci yarıda galibiyet için bastıran Kırmızı Şeytanlar, girdiği pozisyonlardan sonuç alamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sonuçla üst üste üçüncü maçından da galibiyet çıkaramazken puanını 22'ye yükseltti. Düşme potasındaki Southampton ise puanını 9 yaptı.