Southampton-Leicester City maç sonucu: 0-9

İngiltere Premier Ligi'nin 10. hafta açılış mücadelesinde Southampton sahasında Leicester City'yi ağırladı. Mücadeleyi Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester sahadan 9-0'lık farklı bir skorla galip gelmeyi başardı. Gollerin yağmur gibi atıldığı mücadele izleyenleri mest etti.

Southampton'lı Ryan Bertrand 12. dakikada kırmızı kart görerek takımının farklı yenilgisinde pay sahibi oldu.

Leicester'e bu tarihi galibiyeti getiren golleri Jamie Vardy (3), Ayoze Perez (3), Tielemans ve Maddison kaydetti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyünce maçta 90 dakika forma giydi.

Ayrıca bu sonuçla deplasman ekibi Premier Lig tarihinin en farklı deplasman galibiyetine imza attı.

Leicester City, deplasmanda Southampton’ı 0-9 mağlup ederek, 24 yıl sonra Premier Lig’deki en farklı galibiyetim rekoruna da ortak oldu. 1995’da Manchester United, Ipswich Town’ı 9-0 mağlup etmişti.