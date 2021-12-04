Southampton - Brighton maçının öne çıkan rakamları

Bu sezon beklentilerin altında kalarak gol yollarında sorun yaşayan Southampton, son 3 haftayı galibiyetsiz geçirdi. Hafta içi Leicester City’i konuk eden Southampton, son haftaların en iyi oyununu oynasa da sahadan 3 puanla ayrılmasına yeterli olmadı.

Leicester mücadelesinde iki kez öne geçen Southampton, skoru koruyamadı. Sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan ev sahibi takım, ligde 15 puana sahip. Takımın geride kalan haftalarda sadece 13 golle Premier Lig'in en az gol atan 6 takımdan biri olması ise gol yollarındaki sorunu gözler önüne seriyor.

Southampton ile Brighton arasında oynanan maçlarda en çok dikkat çeken istatistik, ev sahibi takımın galip gelememesi. Son 9 karşılaşmada ya deplasman ekipleri kazandı ya da mücadele beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda ise deplasman ekipleri 2-1 ile sahadan galip ayrıldı.

Oran Analizi

Southampton için ilk yarıda rakiplerine 3.3 oran verildiği toplam 5 maçta hiç ilk yarısını kaybetmezken, 3.5 alt oranı 1.18 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 3.5 alt bitti.

Brighton için ilk yarı galibiyetine 3.3 oran verildiği toplam 4 maçta hiç ilk yarıyı galibiyeti alamazken, 3.5 alt oranı 1.18 olduğunda toplam 10 maçın %90 kısmı 3.5 alt, 1.5 alt oranı 2.55 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.