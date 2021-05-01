Sousa: Gaziantep en iyisine layık

Süper Lig'de Gaziantep FK'nın, Ankaragücü'nü 1-0 (d) yendiği maçta galibiyeti getiren Andre Sousa, "Bu sezonki ilk golümün, 3 puanı kazandırması beni çok mutlu etti. Her şeyden önce 4 maçtır galip gelemiyorduk ve bu zafer, şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize ve takımımıza büyük bir moral verdi. Bir süre sakatlık yaşamıştım ve attığım gol sonrası sevincim, bunun bir patlamasıydı. Gaziantep her zaman en iyisine layık. Kalan 4 maçımızı da en iyi şekilde bitirip, sezonu en iyi yerde tamamlamak istiyoruz" dedi.