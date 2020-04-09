Şota Arveladze karantinada konuştu! Türkiye...

Trabzonspor'un efsane oyuncularından olan ve şu an Özbekistan'ın Pahtakor takımını çalıştıran Şota Arveladze, Koranavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenince Türkiye'ye geldi. Ailesi bir süredir İstanbul'da yaşayan tecrübeli teknik direktör, 12 gündür bir yurtta karantinada. Türkiye'yi her zaman sevdiğinin altını çizen Gürcü çalıştırıcı, "Karantinanın bitmesini bekliyorum. Ailem zaten İstanbul'daydı. Kendimizi güvende hissettiğimiz için burada olmayı tercih ediyoruz" dedi.

OTEL GİBİ! TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Özel uçakla Kazakistan'dan geldiğini belirten Şota, "Yardımcılarım da yanımda. Ben ve ailem Türkiye'de hep mutlu olduk. Şu an bulunduğumuz yurtta hiçbir eksiğimiz yok. Bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor. Adeta otel hizmeti var. Evet, tatil yapmıyoruz ama sıkıntılı durum da söz konusu değil. Türk devletine teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bol bol kitap okuyup müzik dinlediğini belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Beni tanıyorlar ve büyük ilgi gösteriyorlar. Bunun için de teşekkür ediyorum. Karantinadan çıktıktan sonra İstanbul'da evimde ailemle birlikte olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Trabzonspor, Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Şota Arveladze, astım hastası olduğu için bu süreçte kendisine çok daha fazla dikkat ettiğinin de altını çizdi. (Sabah)