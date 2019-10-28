Şota Arveladze duble yaptı

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupasını da kazandı

28 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Şota Arveladze duble yaptı

Ülkemizde Kasımpaşa, Trabzonspor ve Kayserispor’u çalıştıran Şota Arveladze, Özbekistan’da çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Gürcü teknik adam, Pakhtakor’un başında ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilerken şimdi ise Özbekistan Kupası’nı kazandı.

46 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileri, AGMK takımı ile karşılaştı. Taşkent ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak kupaya uzandı. Üst üste gelen bu başarıların ardından oldukça mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, mücadelenin ardından Pakhtakor’u gelecekte daha iyi yerlere getirmek istediğini söyledi

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