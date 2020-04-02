Nüfus bakımından Türkiye'deki birçok ilden fazla olan Esenyurt'ta, minibüs sürücülerinin yeni tip corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan kurallara uymadığı görüldü.





Esenyurt İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, günlerdir toplu taşımalara yönelik denetlemelerini devam ettirdi. İlçe genelinde minibüs sürücülerini belirli güzergahlarda denetleyen trafik polisleri, kurallar çerçevesinde minibüsçülere ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Özellikle sabah işe gidiş ve akşam işten dönüş saatlerinde yoğun olan minibüslere göz açtırılmadı. Verilen talimatla yolcu kapasitesinin üstünde taşımacılık yapan sürücülere binlerce lira ceza yağdı. Denetlemelerin her gün devam edeceği öğrenildi.

İHA