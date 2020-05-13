Sosyal Medyaya damga vuran 10 Paylaşım!

Sosyal medyada haftaya damgasını vuran 10 paylaşım FanZin'den sizler için geliyor! Muslera'dan Arda Turan'a, Melissa Satta'dan Neymar'a kadar bir çok ünlü isim bakalım neler yapmış?

FANATİK YOUTUBE KANALINDA NELER VAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig takımlarının haberleri ile futbol okuyucu/izleyicilerine içerikler sunan Fanatik youtube hesabı; 1. lig, 2. lig, alt ligler, Euroleague ve NBA için de kullanıcıları ile buluşuyor.