Sosyal medyada şampiyon Galatasaray!

Süper Lig'de yarışın bitmesine bu haftaki maçlar tamamlandıktan sonra 14 hafta kalacak. Ligin 28. haftasındaki bazı maçların tamamlanması beklenirken, Fanatik Twitter hesabımızdan 'Süper Lig'de sizce hangi takım şampiyon olacak?' sorusuyla bir anket düzenledik. Yapılan ankete toplam 16 bin 773 oy geldi. Bu oylar doğrultusunda şu an ligde lider konumunda yer alan Galatasaray, yüzde 37,4 oyla şampiyonluğun en yakın favorisi olarak gösterildi.

FENERBAHÇE 2. SIRADA

Yaptığımız anket sonucunda şampiyonluk favorisi olarak gösterilen Galatasaray'ın en yakın takipçisi yüzde 34,6'yla Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'nin ardından 57 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş 22,3 oy oranıyla 3. sırada gösterildi.

FIRTINA GERİLERDEN GELDİ

Abdullah Avcı ile iyi bir çıkış yakalayan ancak son haftada Fenerbahçe'ye sahasında kaybeden Trabzonspor ise yüzde 5,7 ile 4. sıradaki yerini aldı.

Sosyal medyada ve fanatik.com.tr üzerinden anketlerimiz devam edecektir. Katılımınız için teşekkür ederiz.



