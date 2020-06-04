Sosyal medyada lider Galatasaray

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.
4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:
1- GALATASARAY
- Facebook: 12 milyon 272 bin 52
- Twitter: 9 milyon 345 bin 883
- Instagram: 8 milyon 766 bin 214
- YouTube: 1 milyon 550 bin
2- FENERBAHÇE
- Facebook: 9 milyon 77 bin 471
- Twitter: 7 milyon 366 bin 537
- Instagram: 5 milyon 346 bin 317
- YouTube: 1 milyon 360 bin
3- BEŞİKTAŞ
- Facebook: 5 milyon 695 bin 436
- Twitter: 4 milyon 227 bin 230
- Instagram: 3 milyon 363 bin 638
- YouTube: 639 bin
4- TRABZONSPOR
- Facebook: 941 bin 446
- Twitter: 1 milyon 756 bin 616
- Instagram: 745 bin 808
- YouTube: 224 bin
Murat ÖZYILDIRIM / İSTANBUL (DHA)