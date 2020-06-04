Sosyal medyada lider Galatasaray

Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor. "4 Büyükler" Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarında takipçi ve abone sayılarıyla birbirleriyle yarışıyor.

4 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 4 büyük kulübün Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube hesaplarındaki takipçi ve abone sayıları şu şekilde:

1- GALATASARAY

- Facebook: 12 milyon 272 bin 52

- Twitter: 9 milyon 345 bin 883

- Instagram: 8 milyon 766 bin 214

- YouTube: 1 milyon 550 bin

2- FENERBAHÇE

- Facebook: 9 milyon 77 bin 471

- Twitter: 7 milyon 366 bin 537

- Instagram: 5 milyon 346 bin 317

- YouTube: 1 milyon 360 bin

3- BEŞİKTAŞ

- Facebook: 5 milyon 695 bin 436

- Twitter: 4 milyon 227 bin 230

- Instagram: 3 milyon 363 bin 638

- YouTube: 639 bin

4- TRABZONSPOR

- Facebook: 941 bin 446

- Twitter: 1 milyon 756 bin 616

- Instagram: 745 bin 808

- YouTube: 224 bin

Murat ÖZYILDIRIM / İSTANBUL (DHA)