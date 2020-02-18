Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü El Clasico'da karşı karşıya gelecek... Kanarya 1999 yılından beri Kadıköy'de kaybetmiyor. Dev maç öncesinde iki takım taraftarları atışmalara başladı. Bunlardan en ilginci Falcao ile ilgili olanıydı... Şu an 34 yaşında olan Kolombiyalı yıldız son Fenerbahçe galibiyetinde sadece 13 yaşındaydı.

İşte o tarihten günümüze kadar yaşanan değişiklikler: Euro ve arama motoro google yoktu... Süleyman Seba Beşiktaş başkanıydı. Liradan 6 sıfır atılmamıştı... 1999'da yeni sigortalı olanlar şimdi emeklilik hesabı bile yapıyor!

SON GALİBİYETTE FALCAO ÇOCUKTU!

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun 13 yaşındaki görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe-Galatasaray önce Twitter'da kapıştı... Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'deki 21 yıllık yenilmezlik serisine gönderme yaptı:

- G.Saray'ın Kadıköy'deki son F.Bahçe galibiyetinde dünya 20. yüzyıldaydı

- Bruma henüz okulu başlamamıştı. Okuma yazma bile bilmiyordu.

- G.Saray bizi yine yenemeyecek. Onlar da alışmıştır bu sonuçlara...

- Fener'i yenmeyelim! Mayıslar nasılsa bizim.

- Galatasaray yine eli boş dönecek.

- F.Bahçe bunlarla avunsun. Kupaları biz alalım.

- Kadıköy'de kaybetmemiz imkansız...