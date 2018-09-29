Sosyal medya yıkıldı, Şenol Güneş kafaya takmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ağabeyi Zekeriya Güneş’in dün Trabzon’da yayın yapan Karadeniz Gazetesi’ne yaptığı çarpıcı açıklamalarla ilgili Şenol hocanın, “Benim değil abimin kendi görüşleri” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

28 Eylül 2018, Cuma 23:31 Son Güncelleme: 29 Eylül 2018, Cumartesi 09:51
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in ağabeyi Zekeriya Güneş’in dün Trabzon’da yayın yapan Karadeniz Gazetesi’ne yaptığı çarpıcı açıklamalar geniş yankı uyandırmıştı.

Ağabey Güneş’in, “Şenol Güneş’in sezon sonu ayrılır diye düşünüyorum. Sonra da daha takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Milli takımda aşırı istek olursa gider yapar” sözlerinin özellikle olay yaratması sonrasında Güneş’in konuyu yakın çevresiye değerlendirdiği bildirildi.

Şenol hocanın, “Benim değil abimin kendi görüşleri” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

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