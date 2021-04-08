Sosyal medya tepkisi Alanyaspor hesabını kapattırdı

Beşiktaş karşılaşması için son çalışmasını Siyah-Beyazlı ekibin Ümraniye Tesisleri'nde yapan Alanyaspor'a şampiyonluk yarışındaki ekiplerin taraftarları tepki göstermişti. Dünkü maçta da Güney ekibinin Babacar ile boş kale yerine auta gönderdiği top ve kaleci Marafona'nın Ghezzal'den yediği gol, Galatasaray ve Fenerbahçeliler'i çılgına çevirdi.

Sert ifadeler!

İki takımın taraftarları Turuncu-Yeşilli kulübün sosyal medya hesabından sert ifadelerle tepki göstermeye başladı. Mesajların dozajı ve sayısı artınca Alanyaspor 3. gol sonrası hesabı yorumlara kapattı. Güney ekibi daha sonra da resmi Twitter hesabını kilitledi.