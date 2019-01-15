Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanında sakatlanan Trabzonspor’un kaptanı Jose Ernesto Sosa’nın iyileşme süreci 4 ile 6 hafta arası olarak açıklanmıştı. Sol bacak kas grubunda ikinci dereceden yaralanma tespit edilen Arjnatinli futbolcunun sezonun ikinci yarısının ilk haftalarında oynaması beklenmiyordu. Ancak kaptan sakatlığı olmasına rağmen Bordo-Mavili ekibin Antalya kampında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamıştı.

Takımla çalışmalara katılamasa da özel idmanlar yapan Sosa’nın fiziki durumunun maç oynamaya engel teşkil etmediği öğrenildi. Hafta içi bir kez daha MR’ı çekilecek olan deneyimli oyuncunun kas grubundaki sakatlıkla ilgili olumsuz bir durum çıkmazsa lider Başakşehir’e karşı sahada olacağı bildirildi.

Forma giymek istediğini teknik ekibe ileten Sosa 11’de başlamasa bile ilerleyen bölümlerde görev alabilir.