Trabzon taptanı Jose Sosa, yarın oynanacak Beşiktaş maçıyla ilgili arkadaşlarıyla toplantı yaptı. Arjantinli yıldız, "Süper Lig'de birçok maçta kalitemizi gösterdik. Ligin en iyi oynayan takımıyız. Bunu defalarca ispatladık" dedi.

GALİBİYET SÖZÜ VERDİLER

Sosa, "Beşiktaş maçında da her zamanki futbolumuzu oynayacağız. İstanbul'dan da 3 puanla döneceğiz" diye konuştu. Tangocu yıldız, arkadaşlarından da galibiyet sözü aldı.

90 DAKİKA SAVAŞMALIYIZ

Kaptan Sosa, Beşiktaş'a karşı 90 dakika savaşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Onlardan fazla koşmalıyız. Onlardan daha çok istemiliyiz. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu.

Sosa son haftalarda gösterdiği performansla farkını ortaya koyuyor.

DEPLASMANDA DA LİDER!

Trabzonspor, ertelenen Yeni Malatyaspor maçı dışında dış sahada en az maçı oynamasına rağmen 18 puanla lider durumda yer alıyor.

FIRTINA'NIN DERBİ MESAİSİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını dün sürdürdü. Sivasspor maçında adalesinde ağrı hisseden Nwakaeme ile önceki günkü çalışmada tedbir amaçlı koşu yapan Ndiaye'nin de antrenmanda yer aldıkları bildirildi. (Takvim)