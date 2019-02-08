Sosa ve Novak müjdesi! Takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-Mavili takımda sakatlığı geçen Jose Sosa ve Novak antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

08 Şubat 2019, Cuma 14:29 Son Güncelleme:
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Sosa ve Novak müjdesi! Takımla birlikte çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktiksel çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira ve Uğurcan yer almazken, Pereira, antrenmanın bir bölümünü saha kenarından takip ederek takım arkadaşlarına moral verdi.

SOSA VE NOVAK TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçında sakatlanan sol bek oyuncusu Filip Novak ile, sakatlığının ardından bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan kaptan Jose Sosa da bugün takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp Galatasaray maçı için saat 13.15'te İstanbul'a hareket edecek.

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

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