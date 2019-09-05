Sosa adım adım imzaya

Ağaoğlu ve ekibinin, Arjantinli süperstarla yapılan görüşmelerde büyük mesafe katettiği öğrenildi Geçen sezon gösterdiği iyi performansının karşılığını kaptanlık pazubandını takarak alan Jose Sosa, o günden bu yana hem saha içinde hem de saha dışında Fırtına’nın en etkili isimlerinin başında geliyor. Ancak Arjantinli süperstarın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Geçtiğimiz aylarda senede 3.2 milyon Euro kazanan tecrübeli oyuncu ile masaya oturan Bordo- Mavili yönetim, yıldız oyuncuya ‘Maaşını 2 milyon Euro’ya düşür, 2 yıl daha sözleşmeni uzatalım’ teklifini iletmişti. Tecrübeli oyuncu ise 2.5 milyon Euro’ya kadar düşmüştü. Yönetim, milli arada Sosa’nın geleceğindeki belirsizliği çözmek için yoğun mesai harcıyor. Yıldız oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

Novak da sırada

Karadeniz ekibinde sözleşmesi bitecek bir diğer oyuncu da Filip Novak. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, sol bek olmasına rağmen hücuma verdiği katkı ile dikkat çeken Çek oyuncunun menaceriyle de pazarlıklarını bu hafta içerisinde sıklaştıracak. Bordo-Mavili yönetim, 12 günlük milli arada iki oyuncuyla da yeni sözleşme imzalamak için anlaşmayı hedefliyor.