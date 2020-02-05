Trabzonspor'un sahasında 5-0 kazandığı BB Erzurumspor maçında Alexander Sörloth iki gol attı ve bordo-mavili ekipte toplam 21 gole ulaştı. Norveçli oyuncu lig maçlarında 16 gol atarken Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 gol, Avrupa Kupalarında 2 gol attı. Sörloth böylece gözünü kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu Shota Arveladze'nin rekoruna dikti. Gürcü oyuncu 1995-96 sezonunda 25 tanesini lig maçlarında olmak üzere toplam 30 gol atmıştı





Trabzonspor adına bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncular





1995-96 / Shota Arveladze (30 gol)

2019-20 / Alexander Sörloth (21 gol - devam ediyor)

2013-14 / Paulo Henrique (21 gol)

2014-15 / Oscar Cardozo (20 gol)





20.haftalar itibariyle Şota'yı geçti

Sörloth bu sezon ligde ilk 20 haftada toplam 16 gol attı ve 25 golle sadece lig maçlarında Trabzonspor'un bir sezonda en golcü oyuncusu olduğu sezonda Şota'nın performansını da geçti. Shota Arveladze 25 gol attığı sezon 20.haftada 12 gol atmıştı.





Sörloth geçen sezonun en golcüsünü geçti

Trabzonspor'da geçen sezon en çok gol atan oyuncu Hugo Rodallega olmuştu. Kolombiyalı oyuncu geçen sezon 15 tanesini ligde olmak üzere toplam 16 gol atmıştı. Sörloth ise henüz 20.haftada 21 gole ulaştı. Norveçli oyuncu aynı zamanda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna da şimdiden ulaşmış oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



