Trabzonspor'un sahasındaoynadığı Ankaragücü maçında Alexander Sörloth fileleri yine havalandırmayı başardı. Norveçli oyuncu lig maçlarında 20 gole ulaşıp ligin en çok gol atan oyuncusu konumunda yoluna devam ederken toplamda da resmi maçlarda 28 gole ulaştı. Sörloth böylece gözünü kulüp tarihinin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu Shota Arveladze'nin rekoruna dikti. Gürcü oyuncu 1995-96 sezonunda 25 tanesini lig maçlarında olmak üzere toplam 30 gol atmıştı

Trabzonspor adına bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncular

1995-96 / Shota Arveladze (30 gol)

2019-20 / Alexander Sörloth (28 gol - devam ediyor)

2013-14 / Paulo Henrique (21 gol)

2014-15 / Oscar Cardozo (20 gol)









Sörloth geçen sezonun en golcüsünü geçti

Trabzonspor'da geçen sezon en çok gol atan oyuncu Hugo Rodallega olmuştu. Kolombiyalı oyuncu geçen sezon 15 tanesini ligde olmak üzere toplam 16 gol atmıştı. Sörloth ise henüz 29.haftada 28 gole ulaştı. Norveçli oyuncu aynı zamanda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna da şimdiden ulaşmış oldu.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru