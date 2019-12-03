Trabzonspor’un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan iki yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth gollerini sıralamaya devam ediyor.

Norveçli futbolcu, son oynanan Galatasaray karşılaşmasında da fileleri sarstı ve bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, Alanyasporlu Papiss Cisse (9) ve Yeni Malatyalı Adis Jahovic’in (9) sessiz kaldığı haftada bu isimlerle gol farkını 1’e indirdi.

Öte yandan attığı 8 golün yanı sıra 3 de asist yapan Sörloth, ligde skora en çok katkı veren oyuncu konumunda bulunuyor.

Taktik Tunç'tan goller Sörloth'tan

Turkcell, teknoloji ile engelleri aşmak için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Engellilerin karşılaştıkları zorlukları aşmaya yardımcı olacak çalışma ilk kez denendi. Erken doğuma bağlı kas gelişmesi rahatsızlığı bulunan 13 yaşındaki Tunç Genç, sanal gerçeklik gözlüğü ile Alexander Sörloth’un kafasına taktığı kameradaki görüntüleri görerek 5G ile golcü futbolcuyu yönlendirdi. 5G teknolojisinin sağladığı düşük gecikme süresi sayesinde talimatları anında alan Norveçli oyuncu, Erce Kardeşler’e gol atarak genç taraftarın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı oldu.