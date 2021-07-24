Trabzonspor forması altında gol kralı olan ve kulüp tarihine geçen Alexander Sörloth, daha sonra RB Leipzig'e transfer olmuştu. İstediği performansı gösteremeyen ve yeniden Süper Lig ekipleri ile anılmaya devam eden Alexander Sörloth, Montpellier ile oynanan hazırlık maçında şansını iyi kullandı. Takımının tek golünü atan Norveçli oyuncu, yeni teknik direktör Jesse March'ın gözünü girmeye çalışıyor.

"Leipzig, Türk kulüplerinin temsilcileri ile temas halinde"

Sörloth'un bu maçta etkili olmasına rağmen geleceğinin önümüzdeki hafta belli olacağı belirtildi. TRT Spor'a konuşan Alman gazeteci Guido Schafer, "Sörloth'un antrenman performansını teknik direktör Jesse March beğendi ama kulübün beklentisinin gerisinde olduğunu düşünüyor. Bonservisi ile transfer olması gibi bir beklenti var. Leipzig şu an sadece Türk kulüplerinin temsilcileri ile temas halinde" ifadelerini kullandı.