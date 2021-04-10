Sörloth'tan Bundesliga'da bir ilk! İki gol birden attı
Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılan ve Bundesliga'da zirve mücadelesi yapan RB Leipzig ile anlaşan Alexander Sörloth, ilk 6 ayda zorlanmıştı. 2021 Mart ayından bu yana çıkışa geçen Sörloth, Werdre Bremen maçın iki gol birden attı ve Almanya kariyerinde bir ilke imza attı
Sezon başında Trabzonspor 'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Werder Bremen maçında 2 gol atıp yıldızlaştı. Sezonun ilk 6 ayında zorlanan ancak 2021 Mart ayından bu yana çıkışa geçen Norveçli oyuncu Almanya kariyerinde bir ilke imza attı.
Son 5 maçta 4 gol - 2 asist
Sörloth önceki 24 lig maçında 3 gol atmış ve bu gollerini B. Dortmund, B. Mönchengladbach ve Freiburg karşısında kaydetmişti. Sörloth ilk kez Bundesliga'da 2 gol atarken son 5 lig maçında 4 gol - 2 asist ile 6 gol katkısına ulaştı. Maçı deplasmanda oynayan Leipzig 4-1 kazandı ve lider Bayern Münih ile arasındaki farkı 5'e indirdi
Sörloth geçen sezon Süper Lig 'de 24 golle gol kralı olmuştu.