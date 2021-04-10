Sezon başında Trabzonspor 'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Werder Bremen maçında 2 gol atıp yıldızlaştı. Sezonun ilk 6 ayında zorlanan ancak 2021 Mart ayından bu yana çıkışa geçen Norveçli oyuncu Almanya kariyerinde bir ilke imza attı.

Son 5 maçta 4 gol - 2 asist

Sörloth önceki 24 lig maçında 3 gol atmış ve bu gollerini B. Dortmund, B. Mönchengladbach ve Freiburg karşısında kaydetmişti. Sörloth ilk kez Bundesliga'da 2 gol atarken son 5 lig maçında 4 gol - 2 asist ile 6 gol katkısına ulaştı. Maçı deplasmanda oynayan Leipzig 4-1 kazandı ve lider Bayern Münih ile arasındaki farkı 5'e indirdi

Sörloth geçen sezon Süper Lig 'de 24 golle gol kralı olmuştu.