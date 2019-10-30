Trabzonspor sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımından iki yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı Alexander Sörloth’un attığı goller ve yaptığı asistler sayesinde ligde Futbol Federasyonu’nun verdiği primlerle kasasını doldurdu. En son önceki günkü Başakşehir deplasmanında uzatmada gol atan Sörloth takımını yenilgiden kurtarmıştı.

KUZEYİN YILDIZI SERİYE BAĞLADI

Norveçli’nin gol attığı maçlarda (6 gol, 3 asist) hiç yenilmeyen Trabzon 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan topladı. Böylece kasasına 5 milyon 850 bin lirayı koydu. Sörloth, son 4 maçı da boş geçmedi ve rakip fileleri sarstı. Sörlot’un birer gol attığı maçlar: Kasımpaşa (D: 1-1), G.Birliği (2-2), Beşiktaş (4-1), Ç.Rize (D: 1-2), Gaziantep FK (4-1), Başakşehir (D: 2-2). Avrupa: Sparta Prag (D: 2-2), Sparta Prag (2-1).

HEDEFE DOĞRU YÜRÜYORUZ

Zirveyi hedeflediklerini belirten Sörloth, “Başakşehir’e attığım golde Novak’ın katkısı vardı. Kalecinin çıkışını engelledi. Son anda gelen beraberlik bizi çok mutlu etti. Emin adımlarla yürüyoruz” dedi. Yerel gazeteler Başakşehir maçı ile ilgili şu başlıkları attı:

● Taka “Sörloth’tan hayat öpücüğü”,

● Sonnokta: “Susturucu Sörloth”,

● Günebakış: “Kurtarıcı”,

● Karadeniz: “Biz bitti demeden bitmez.

Kaynak: Star