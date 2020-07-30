Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da gecenin golcülerinden Alexander Sörloth maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Alexander Sörloth geleceğiyle ilgili olarak, "1 yıl daha kontratım var, söyleyecek başka bir şey yok." cevabını verdi.

Ömür: "Herkes birbirine çok güveniyor"

Abdülkadir Ömür ise "Ligi de kazanmayı çok istemiştik, inşallah diğer seneler nasip olur. Aile ortamı var, yerlisi, yabancısı birbirine çok güveniyor."

Uğurcan Çakır kupa şampiyonluğuyla ilgili olarak "Hak ettiğimiz bir kupayı aldık burada. Ligde de şampiyon olmak istiyorduk ama kısmetsizlikler oldu. Buradan Trabzon'a bu kupayı götürdüğümüz için çok mutluyuz" dedi.