﻿﻿Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor forması altında 2019-20 sezonunda 24 golle gol kralı olmuştu. Sörloth ayrıca Ziraat Türkiye Kupası zaferi yaşamış, resmi maçlarda 33 golle yabancı oyuncular arasında rekor kırmıştı. Yıldız oyuncu, sezon sonunda da önemli bir bedelle Bundesliga ekibi Leipzig'e gitmişti.

Almanya'da istediği performansı sergileyemeyen ve teknik adam değişikliği sonrasında takımdan ayrılması konuşulan golcü oyuncu için eski takımının taraftarı mesaj yağmuruna tuttu. Instagram'dan Sörloth'un paylaştığı fotoğrafın altına 1.1 milyondan fazla mesaj geldi.

Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da transfere olumlu baktığını daha önce açıklamıştı.



